***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:41
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912823
BIST
14:311.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.477
14:317,2126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
14:318,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8358
En Düşük
8,7148
14:31414,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,98
|Açılış
|: 414,67
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler14:29
|LINK
|51,70
|83.379.431
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|58,10
|23.720.507
|% -8,36
|
|PETKM
|5,25
|1.469.767.587
|% 1,74
|
|THYAO
|13,10
|1.083.121.992
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,27
|935.911.202
|% 0,00
|
|KOZAL
|129,70
|845.489.004
|% -2,85
|
|SASA
|43,38
|798.566.067
|% 8,61
|
|EKGYO
|2,27
|935.911.202
|% 0,00
|
|PETKM
|5,25
|1.469.767.587
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,88
|171.479.939
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|276.807.934
|% -1,72
|
|KARSN
|4,59
|738.476.467
|% -2,34
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2078
|7,2112
|% 0,58
|
|Euro
|8,8203
|8,8298
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,1694
|10,2204
|% 0,62
|
|Frank
|7,9346
|7,9824
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9158
|1,9254
|% 0,52
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-13,88
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.807
|-3,00
|
|Tam
|2.749
|2.818
|-10,28
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-4,98
|
|Çeyrek
|666
|682
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|0,17
|