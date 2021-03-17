***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 10:11
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918599
BIST
10:411.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.582
En Düşük
1.575
10:417,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:418,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:41418,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,97
|Açılış
|: 418,87
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TRILC
|23,56
|157.775.477
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|195.398.218
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,93
|7.775.392
|% -7,57
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,68
|4.454.857
|% -5,20
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,88
|304.133.714
|% 0,90
|
|KARSN
|4,43
|268.621.596
|% 3,75
|
|OTKAR
|449,50
|204.682.879
|% 2,37
|
|FROTO
|229,20
|195.398.218
|% 9,98
|
|TOASO
|40,70
|165.778.325
|% 4,15
|
|KARSN
|4,43
|268.621.596
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,25
|132.520.318
|% 0,00
|
|SISE
|7,88
|304.133.714
|% 0,90
|
|GSRAY
|4,19
|114.356.727
|% 1,21
|
|ODAS
|3,82
|87.376.242
|% 0,53
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5075
|7,5110
|% 0,34
|
|Euro
|8,9336
|8,9405
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4232
|10,4755
|% 0,50
|
|Frank
|8,0804
|8,1290
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9976
|2,0076
|% 0,35
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,31
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,39
|