***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 11:22
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918971
BIST
13:251.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:257,4701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:258,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:25416,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,99
|Açılış
|: 416,55
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:25
|CLEBI
|330,00
|212.476.418
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|47.468.367
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|37.857.064
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.989.069
|% 9,94
|
|VAKKO
|16,31
|25.653.262
|% -7,33
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|MERIT
|289,00
|194.371
|% -4,93
|
|FROTO
|219,20
|1.812.786.714
|% -4,36
|
|GARAN
|8,97
|711.424.580
|% 2,51
|
|THYAO
|14,25
|651.743.037
|% -2,06
|
|KRDMD
|7,56
|575.461.653
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|417.610.537
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,20
|275.638.802
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,75
|317.795.355
|% 2,23
|
|GARAN
|8,97
|711.424.580
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,56
|575.461.653
|% -0,66
|
|TSKB
|1,71
|125.203.573
|% 1,18
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4677
|7,4701
|% -0,34
|
|Euro
|8,9303
|8,9352
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,4016
|10,4538
|% -0,30
|
|Frank
|8,0359
|8,0843
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9862
|1,9962
|% -0,29
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,07
|
|Altın Gr.
|416
|417
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-6,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-7,48
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-3,62
|
|Çeyrek
|668
|684
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|-0,32
|