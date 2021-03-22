***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:32
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919630
BIST
12:511.393
En Yüksek
|Değişim
|: -8,91%
|| -136,23
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:517,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 9,18%
|| 0,6623
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:519,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 9,42%
|| 0,8096
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:51439,17
En Yüksek
|Değişim
|: 8,48%
|| 34,34
|Açılış
|: 439,17
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:51
|TRILC
|31,32
|104.790.687
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,98
|10.465.885
|% 6,40
|
|ARSAN
|10,50
|39.011.834
|% 3,65
|
|BJKAS
|6,02
|228.873.640
|% 2,21
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.606.877
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|106.275.397
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|968.779
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|30.684.363
|% -10,00
|
|DARDL
|29,88
|4.034.460
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.086.488.876
|% -9,93
|
|FROTO
|210,80
|523.570.770
|% -7,71
|
|THYAO
|12,54
|522.894.764
|% -9,06
|
|SISE
|6,99
|424.451.386
|% -9,22
|
|PETKM
|5,46
|381.877.230
|% -9,75
|
|GARAN
|7,98
|1.086.488.876
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,91
|199.999.495
|% -9,05
|
|PETKM
|5,46
|381.877.230
|% -9,75
|
|YKBNK
|2,39
|148.985.749
|% -9,81
|
|SISE
|6,99
|424.451.386
|% -9,22
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8687
|7,8754
|% 9,18
|
|Euro
|9,3704
|9,3999
|% 9,42
|
|Sterlin
|10,9017
|10,9563
|% 9,31
|
|Frank
|8,4734
|8,5245
|% 9,59
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% 9,39
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,14
|
|Altın Gr.
|439
|439
|34,52
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.860
|2.934
|102,13
|
|Yarım
|1.382
|1.419
|49,41
|
|Çeyrek
|693
|710
|24,70
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|-0,28
|