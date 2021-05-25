***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 15:38
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937699
BIST
15:341.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,75
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:348,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:3410,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0787
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:34509,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,28
|Açılış
|: 509,59
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:34
|SAYAS
|30,80
|57.704.147
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.983.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.707.663
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|CANTE
|7,66
|246.350.393
|% 7,89
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.227.880
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.652.780
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.223.201
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.465.596
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|EREGL
|18,97
|424.991.943
|% -1,35
|
|KRDMD
|8,00
|392.352.176
|% -0,37
|
|THYAO
|13,36
|368.579.183
|% -0,82
|
|KARSN
|5,05
|773.031.731
|% 0,20
|
|GARAN
|8,14
|1.153.478.306
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|223.653.489
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|194.227.602
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|214.319.405
|% 0,32
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4217
|8,4236
|% 0,41
|
|Euro
|10,3241
|10,3295
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8868
|11,9464
|% 0,40
|
|Frank
|9,3588
|9,4151
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2384
|2,2496
|% 0,36
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|17,95
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,68
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,00
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
|