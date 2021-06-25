***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 12:20
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944099
BIST
12:401.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:408,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0159
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:4010,3870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0189
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:40498,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 498,41
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ALKA
|16,50
|4.304.845
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.431.073
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.579.171
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.949.247
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.255.708
|% -9,93
|
|OZBAL
|12,43
|85.725.543
|% -7,65
|
|SAMAT
|6,04
|42.903.003
|% -6,93
|
|BERA
|13,17
|99.562.699
|% -6,53
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,42
|353.761.970
|% -1,30
|
|GARAN
|8,32
|311.062.417
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,74
|284.895.505
|% 0,45
|
|FENER
|39,42
|241.038.262
|% 1,60
|
|VAKFN
|12,91
|223.725.998
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,09
|148.509.097
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|142.283.088
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,74
|284.895.505
|% 0,45
|
|PETKM
|5,50
|205.284.356
|% 1,10
|
|GARAN
|8,32
|311.062.417
|% -0,24
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6928
|% -0,18
|
|Euro
|10,3827
|10,3870
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0588
|12,1192
|% -0,26
|
|Frank
|9,4445
|9,5014
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3116
|2,3232
|% -0,16
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,56
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-7,00
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-3,38
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,06
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,11
|