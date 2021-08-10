***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 10:25
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956783
BIST
11:281.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:288,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:2810,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:28481,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 481,60
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:26
|GENIL
|15,73
|381.044.812
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.578.109
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.691.107
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.261.508
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|46.428.849
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.712.311
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,44
|92.367.109
|% -9,57
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,25
|23.409.863
|% -7,61
|
|SISE
|8,40
|568.675.299
|% 2,69
|
|EREGL
|19,79
|483.233.978
|% -3,56
|
|GENIL
|15,73
|381.044.812
|% 10,00
|
|GARAN
|9,08
|293.453.585
|% -0,66
|
|KOZAL
|107,70
|227.491.712
|% 1,22
|
|SISE
|8,40
|568.675.299
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,86
|72.901.079
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|293.453.585
|% -0,66
|
|YKBNK
|2,46
|72.152.258
|% 0,82
|
|DOHOL
|2,72
|79.610.934
|% 1,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6434
|8,6464
|% 0,09
|
|Euro
|10,1476
|10,1531
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9401
|12,0000
|% 0,17
|
|Frank
|9,3457
|9,4020
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 0,07
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-0,36
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|
Seans Raporu
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