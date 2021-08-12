***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 11:35
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957551
BIST
11:321.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:328,5771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0478
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5598
11:3210,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0457
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:32483,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,89
|Açılış
|: 483,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,10
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DOBUR
|19,60
|2.579.343
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.885.601
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.139.747
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|EDATA
|14,18
|10.540.739
|% -9,97
|
|IDGYO
|3,30
|28.113.277
|% -9,09
|
|EDIP
|3,79
|20.673.719
|% -7,79
|
|FADE
|8,91
|30.056.742
|% -7,38
|
|FORMT
|1,22
|5.643.723
|% -6,15
|
|TUPRS
|98,15
|567.742.966
|% 1,71
|
|GARAN
|9,12
|397.076.828
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,96
|331.464.354
|% 1,02
|
|EREGL
|19,41
|280.323.263
|% 1,78
|
|PETKM
|5,92
|267.520.622
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|142.202.593
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|267.520.622
|% 2,60
|
|GARAN
|9,12
|397.076.828
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,96
|331.464.354
|% 1,02
|
|DAGI
|4,86
|141.524.321
|% 3,18
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5704
|8,5733
|% -0,60
|
|Euro
|10,0822
|10,0876
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8597
|11,9192
|% -0,52
|
|Frank
|9,2655
|9,3213
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% -0,54
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,86
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|-0,07
|