***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 11:54
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957557
BIST
13:171.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,24
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
13:178,5949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
13:1710,1023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0360
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
13:17484,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,65
|Açılış
|: 484,10
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler13:15
|DOBUR
|19,61
|3.566.467
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.166.515
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.375.130
|% 9,86
|
|MIPAZ
|4,62
|75.071.927
|% 9,74
|
|DENGE
|1,60
|9.337.496
|% 9,59
|
|IDGYO
|3,27
|30.147.535
|% -9,92
|
|KUYAS
|2,56
|18.614.522
|% -7,25
|
|SKTAS
|2,10
|4.136.107
|% -7,08
|
|EDIP
|3,82
|66.862.854
|% -7,06
|
|SELGD
|6,33
|29.616.547
|% -6,64
|
|TUPRS
|97,90
|673.142.515
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,00
|553.811.436
|% 1,52
|
|GARAN
|9,09
|495.219.996
|% 1,56
|
|EREGL
|19,50
|424.310.090
|% 2,25
|
|GENIL
|14,27
|354.646.953
|% -6,43
|
|YKBNK
|2,47
|221.373.799
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,00
|553.811.436
|% 1,52
|
|PETKM
|5,92
|345.673.157
|% 2,60
|
|GARAN
|9,09
|495.219.996
|% 1,56
|
|DAGI
|4,91
|236.773.807
|% 4,25
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5844
|8,5866
|% -0,44
|
|Euro
|10,0935
|10,0981
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8763
|11,9358
|% -0,38
|
|Frank
|9,2800
|9,3359
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2842
|2,2957
|% -0,37
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|1,14
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|-5,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,28
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,56
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,76
|71,76
|0,32
|