***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 10:28
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958547
BIST
12:061.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:068,4060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0479
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3869
12:069,8980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0706
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8840
12:06485,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler12:06
|IZFAS
|7,50
|5.119.338
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.571.386
|% 9,45
|
|PENTA
|77,60
|15.914.773
|% 8,00
|
|VBTYZ
|26,00
|120.663.770
|% 7,97
|
|IDEAS
|41,32
|1.503.098
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.827.912
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|IDGYO
|2,85
|6.711.194
|% -6,56
|
|PETKM
|6,07
|486.769.178
|% 0,83
|
|ARCLK
|34,10
|387.995.697
|% 3,15
|
|GARAN
|9,42
|356.323.553
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,27
|324.042.792
|% 0,36
|
|THYAO
|12,45
|266.257.720
|% -1,27
|
|PETKM
|6,07
|486.769.178
|% 0,83
|
|MRGYO
|1,12
|51.239.035
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,53
|107.004.015
|% -0,39
|
|KRDMD
|8,27
|324.042.792
|% 0,36
|
|GARAN
|9,42
|356.323.553
|% 0,21
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4021
|8,4060
|% -0,57
|
|Euro
|9,8942
|9,8980
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5863
|11,6444
|% -0,70
|
|Frank
|9,2007
|9,2561
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,47
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,47
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,20
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|-0,31
|