***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 10:01
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959599
BIST
11:031.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
11:038,5409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0341
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
11:039,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
11:03490,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,39
|Açılış
|: 490,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler11:03
|GESAN
|20,56
|201.550
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|22.516.511
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|AGYO
|4,47
|158.068.936
|% 8,76
|
|FONET
|14,84
|7.825.739
|% -5,36
|
|MARKA
|4,75
|1.653.883
|% -5,00
|
|EMKEL
|2,89
|18.081.383
|% -4,93
|
|RYGYO
|4,65
|6.141.182
|% -4,91
|
|TUCLK
|13,80
|10.464.783
|% -4,17
|
|GARAN
|9,28
|337.776.426
|% -0,11
|
|EREGL
|18,43
|201.812.221
|% -0,65
|
|AGYO
|4,47
|158.068.936
|% 8,76
|
|KRDMD
|7,58
|157.717.837
|% -1,30
|
|THYAO
|12,17
|135.194.567
|% -0,16
|
|ODAS
|1,40
|77.418.172
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,84
|80.727.208
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|337.776.426
|% -0,11
|
|AGYO
|4,47
|158.068.936
|% 8,76
|
|YKBNK
|2,54
|89.243.064
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5395
|8,5409
|% 0,40
|
|Euro
|9,9770
|9,9858
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6023
|11,6604
|% 0,52
|
|Frank
|9,2875
|9,3435
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% 0,66
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,83
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,09
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:16MARKA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 438 adet işlem
-
11:15GENIL
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 823 adet işlem
-
11:14EMKEL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 219, 136 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 2, 912.00 milyon TL de
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11:12RYGYO
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 028 adet işlem