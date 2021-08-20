***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 13:08
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959646
BIST
13:341.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
13:348,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
13:349,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
13:34489,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,90
|Açılış
|: 489,88
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler13:32
|AGYO
|4,52
|180.810.229
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|239.257
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|2.078.403
|% 9,95
|
|PENTA
|98,35
|7.932.973
|% 8,73
|
|MERIT
|17,00
|331.372
|% 7,94
|
|SELVA
|8,16
|69.880.503
|% -7,38
|
|DMSAS
|7,50
|138.975.868
|% -6,72
|
|FONET
|14,82
|11.638.980
|% -5,48
|
|KSTUR
|189,10
|59.894
|% -4,97
|
|RYGYO
|4,65
|8.885.578
|% -4,91
|
|GARAN
|9,30
|483.954.314
|% 0,11
|
|EREGL
|18,47
|333.324.617
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,58
|259.470.672
|% -1,30
|
|KOZAA
|15,18
|246.976.752
|% 3,27
|
|KOZAL
|106,00
|226.180.865
|% 0,28
|
|ODAS
|1,40
|86.750.859
|% -2,10
|
|GARAN
|9,30
|483.954.314
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,84
|88.267.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|104.618.614
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.810.229
|% 9,98
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5398
|8,5430
|% 0,43
|
|Euro
|9,9809
|9,9881
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,5961
|11,6543
|% 0,47
|
|Frank
|9,2798
|9,3357
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2711
|2,2825
|% 0,63
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|1,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|8,88
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|4,29
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,00
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,48
|