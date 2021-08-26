***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 10:01
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960510
BIST
11:421.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:428,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:429,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0128
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:42479,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,00
|Açılış
|: 479,78
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.414.819
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|FMIZP
|123,90
|27.844.192
|% 6,81
|
|AGYO
|3,69
|8.371.174
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.023.532
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|469.604.165
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,17
|250.678.511
|% -7,84
|
|AYCES
|58,25
|797.058
|% -6,28
|
|THYAO
|12,80
|630.010.042
|% 2,40
|
|GESAN
|24,62
|469.604.165
|% -9,95
|
|GARAN
|9,52
|379.000.660
|% -0,10
|
|MRGYO
|1,17
|278.818.172
|% -4,10
|
|BRLSM
|11,17
|250.678.511
|% -7,84
|
|MRGYO
|1,17
|278.818.172
|% -4,10
|
|ODAS
|1,49
|84.550.066
|% 1,36
|
|THYAO
|12,80
|630.010.042
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,85
|81.961.397
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|379.000.660
|% -0,10
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3590
|8,3630
|% -0,10
|
|Euro
|9,8503
|9,8549
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5140
|% -0,22
|
|Frank
|9,0802
|9,1349
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2232
|2,2344
|% -0,05
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.169
|3.249
|-18,83
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-9,11
|
|Çeyrek
|768
|786
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
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