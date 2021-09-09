***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:00
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962946
BIST
13:031.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:038,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
13:0310,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:03488,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,96
|Açılış
|: 488,71
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ORCAY
|14,33
|139.317.587
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.049.657
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|40.217.863
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.953.041
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BURCE
|22,40
|18.289.440
|% -4,84
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|GARAN
|9,45
|830.808.569
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|363.852.036
|% 0,00
|
|HALKB
|4,78
|280.317.962
|% 2,36
|
|KRDMD
|7,27
|266.665.439
|% 0,14
|
|THYAO
|12,45
|262.654.012
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,53
|363.852.036
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|830.808.569
|% 0,43
|
|HALKB
|4,78
|280.317.962
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|29.698.963
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,27
|266.665.439
|% 0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4623
|8,4662
|% 0,05
|
|Euro
|10,0289
|10,0349
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6604
|11,7189
|% 0,39
|
|Frank
|9,1688
|9,2240
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 0,04
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,29
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,67
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,61
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|0,21
|