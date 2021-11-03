***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:02
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974275
BIST
12:461.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -12,54
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.521
12:469,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1211
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
12:4611,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1517
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
12:46554,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,70
|Açılış
|: 554,75
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,37
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IHAAS
|5,06
|21.080.921
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|114.503.444
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,54
|115.060.220
|% 9,26
|
|DOBUR
|70,10
|36.211.502
|% 8,85
|
|TUREX
|13,05
|39.316.229
|% 7,50
|
|CANTE
|12,92
|85.679.549
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.848.606
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.786.367
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,41
|156.639.206
|% -9,55
|
|IHYAY
|0,76
|14.516.115
|% -8,43
|
|GARAN
|10,09
|1.831.896.694
|% -0,69
|
|THYAO
|15,46
|683.323.867
|% -0,19
|
|TSPOR
|5,25
|678.127.329
|% -2,23
|
|SISE
|8,75
|606.934.309
|% 1,51
|
|EREGL
|18,73
|400.495.770
|% -1,89
|
|GARAN
|10,09
|1.831.896.694
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,02
|303.340.461
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,81
|386.560.683
|% -0,71
|
|TSPOR
|5,25
|678.127.329
|% -2,23
|
|TSKB
|1,37
|169.022.315
|% 0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7178
|9,7235
|% 1,26
|
|Euro
|11,2670
|11,2750
|% 1,36
|
|Sterlin
|13,1561
|13,2221
|% 0,93
|
|Frank
|10,5872
|10,6509
|% 1,24
|
|Riyal
|2,5733
|2,5862
|% 0,82
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,52
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.721
|35,00
|
|Tam
|3.650
|3.742
|35,26
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|17,05
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|-1,23
|