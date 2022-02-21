***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 10:54
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003081
BIST
10:522.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,71
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.059
En Düşük
2.048
10:5213,6382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0096
|Açılış
|: 13,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,7427
En Düşük
13,5805
10:5215,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0612
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,5264
En Düşük
15,4133
10:52828,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,05
|Açılış
|: 828,42
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler10:50
|UZERB
|67,30
|1.152.984
|% 9,97
|
|MERIT
|37,14
|21.655.395
|% 9,95
|
|SKTAS
|3,14
|16.067.389
|% 8,65
|
|KRSTL
|5,89
|2.007.872
|% 7,68
|
|TSPOR
|6,29
|124.915.294
|% 7,16
|
|CEOEM
|15,31
|4.494.419
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|829.682
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|696.560
|% -9,97
|
|MIPAZ
|5,08
|11.484.694
|% -8,14
|
|SERVE
|19,60
|79.478
|% -6,93
|
|THYAO
|29,84
|1.017.382.833
|% 1,50
|
|KRDMD
|11,82
|244.641.802
|% 0,68
|
|EREGL
|28,68
|210.212.739
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,08
|201.652.018
|% 1,24
|
|SISE
|13,38
|196.258.157
|% 0,68
|
|ODAS
|1,36
|89.474.395
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|201.652.018
|% 1,24
|
|THYAO
|29,84
|1.017.382.833
|% 1,50
|
|KRDMD
|11,82
|244.641.802
|% 0,68
|
|TSPOR
|6,29
|124.915.294
|% 7,16
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6323
|13,6415
|% -0,05
|
|Euro
|15,5167
|15,5292
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,5045
|18,5973
|% 0,02
|
|Frank
|14,7530
|14,8419
|% -0,00
|
|Riyal
|3,6183
|3,6365
|% -0,22
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,94
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|5.539
|5.623
|15,00
|
|Tam
|5.512
|5.652
|45,60
|
|Yarım
|2.664
|2.734
|22,06
|
|Çeyrek
|1.336
|1.367
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,93
|90,93
|-0,46
|