***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 14:03
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024210
BIST
14:532.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,15
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
14:5314,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0247
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
14:5315,6841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0625
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6775
14:53904,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,38
|Açılış
|: 904,97
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler14:50
|UFUK
|25,96
|1.441.689
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.578.783
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.887.061
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|BAKAB
|23,16
|24.345.577
|% 9,56
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.046.090
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|65.629.011
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,26
|59.163.867
|% -7,28
|
|UTPYA
|12,05
|645.486
|% -5,34
|
|THYAO
|39,02
|2.573.563.961
|% -0,20
|
|KRDMD
|14,77
|1.605.121.622
|% 0,82
|
|EREGL
|33,40
|1.361.372.154
|% 0,97
|
|SISE
|17,47
|1.242.761.923
|% -0,80
|
|YKBNK
|4,92
|1.154.742.859
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,61
|714.501.102
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,92
|1.154.742.859
|% -0,40
|
|ODAS
|2,38
|382.312.337
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,77
|1.605.121.622
|% 0,82
|
|TSKB
|1,83
|193.883.429
|% -4,19
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8174
|14,8229
|% 0,16
|
|Euro
|15,6735
|15,6837
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,5901
|18,6833
|% 0,22
|
|Frank
|15,2894
|15,3815
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9400
|3,9597
|% 0,19
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,65
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.028
|6.120
|-16,00
|
|Tam
|5.991
|6.140
|-27,71
|
|Yarım
|2.896
|2.970
|-13,41
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,27
|