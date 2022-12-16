***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 17:17
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088091
BIST
17:255.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,37
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:2518,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:2519,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:251.068,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.068,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BRKSN
|25,30
|9.505.656
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.554.197
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.788.441
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,63
|87.026.074
|% 9,96
|
|HALKB
|14,24
|2.663.939.940
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|876.697.766
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|166.533.648
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|39.710.752
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.388.011
|% -9,82
|
|PETKM
|19,51
|7.452.182.666
|% 7,32
|
|THYAO
|139,50
|5.861.332.685
|% -0,43
|
|VAKBN
|12,32
|5.792.651.978
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,76
|5.405.198.631
|% -0,68
|
|AKBNK
|18,62
|4.661.967.480
|% 0,65
|
|EKGYO
|8,01
|4.212.099.659
|% 1,65
|
|VAKBN
|12,32
|5.792.651.978
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,76
|5.405.198.631
|% -0,68
|
|SKBNK
|3,15
|1.349.744.918
|% 8,25
|
|PETKM
|19,51
|7.452.182.666
|% 7,32
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6419
|18,6472
|% 0,02
|
|Euro
|19,8156
|19,8261
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6306
|22,7441
|% -0,02
|
|Frank
|19,9341
|20,0541
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.221
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.497
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-2,65
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38SILVR
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 18.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 405, 015 adet işlem
-
17:36ALFAS
Yüzde -8.01 oranında düşüşle 293.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 840 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 36 kaybederek (% -0.05 ) 4, 536
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, SKTAS, ARASE, AYCES, ALCTL, RODRG, PLTUR, BRKSN, INVEO, SANEL
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, MNDRS, IDGYO, VKING, EUREN