***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 11:12
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102905
BIST
11:055.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 76,31
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.396
En Düşük
5.337
11:0518,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:0520,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1373
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4015
En Düşük
20,1554
11:051.154,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.154,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,98
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ONCSM
|49,76
|1.216.035
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.633.918
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.956.694
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.863.281
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|DERHL
|6,64
|10.107.642
|% -2,35
|
|KRSTL
|9,70
|8.675.189
|% -2,22
|
|UFUK
|61,65
|489.139
|% -1,83
|
|THYAO
|149,80
|3.304.507.853
|% 1,63
|
|EREGL
|41,38
|2.526.959.068
|% 1,17
|
|ASELS
|61,85
|2.175.002.596
|% 5,01
|
|KOZAL
|578,70
|1.731.247.124
|% 4,05
|
|KRDMD
|19,63
|1.452.126.813
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,64
|1.095.494.146
|% 0,58
|
|KRDMD
|19,63
|1.452.126.813
|% 0,15
|
|ODAS
|9,19
|669.772.464
|% 3,96
|
|PETKM
|18,77
|1.329.937.093
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,96
|678.430.754
|% 1,74
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7952
|% 0,15
|
|Euro
|20,3872
|20,3981
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,0903
|23,2061
|% 0,47
|
|Frank
|20,4011
|20,5240
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,08
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.835
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.818
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,57
|0,13
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|0,61
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
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11:18XU100
Endeks 5, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 29, 812.00 milyon TL de
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11:18TEKTU
Yüzde 7.96 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 085, 926 adet işlem
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11:17CMENT
Yüzde 6.06 oranında artışla 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 790 adet işlem
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11:15YGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 869 adet işlem
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11:14EUREN
Yüzde 4.32 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 916 adet işlem