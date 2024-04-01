***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 12:38
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265000
BIST
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15:599.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -43,29
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5931,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4336
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5934,5314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,5056
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:592.313,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -13,90
|Açılış
|: 2.313,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SELVA
|17,05
|51.925.231
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|91.194.688
|% 9,93
|
|EUKYO
|27,98
|12.430.300
|% 8,20
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.356.735
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|637.843.322
|% -9,98
|
|SODSN
|193,00
|8.790.463
|% -9,98
|
|ORMA
|184,20
|2.993.771
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,33
|2.392.795.757
|% -6,42
|
|PGSUS
|820,50
|1.814.172.758
|% 0,92
|
|ASTOR
|97,60
|1.652.037.409
|% 1,72
|
|MIATK
|66,00
|1.442.107.133
|% -3,44
|
|KONTR
|237,70
|1.362.984.088
|% 1,36
|
|EKGYO
|9,33
|2.392.795.757
|% -6,42
|
|IHLGM
|1,28
|70.431.548
|% -8,57
|
|PEKGY
|12,45
|637.843.322
|% -9,98
|
|HALKB
|12,99
|636.015.169
|% -4,20
|
|KOZAL
|22,04
|1.037.049.648
|% -5,41
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9479
|31,9568
|% -1,36
|
|Euro
|34,4471
|34,5135
|% -1,49
|
|Sterlin
|39,9446
|40,1448
|% -3,67
|
|Frank
|35,0979
|35,2739
|% -3,63
|
|Riyal
|8,4448
|8,4872
|% -3,51
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|903,50
|906,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,60
|1.002,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,87
|86,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.254,73
|2.255,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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