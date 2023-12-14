Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGI* *DAGHL* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

14.12.2023 18:18
***DAGI* *DAGHL* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***DAGI******DAGHL******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [DAGI, DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Dagi Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 7.570.235,899 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 13,19 TL fiyatla Alıcı Mahmut Nedim KOÇ'a Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.  
Satılacak  paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".  
Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenmiştir.  
Satış işleminin 19.12.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (14.12.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225916


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.813
Değişim :  3,77% |  284,09
Açılış :  7.623  
Önceki Kapanış :  7.529  
En Düşük
7.582 En Yüksek
7.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 48,40 213.027.681 % 10,00  
MERCN 13,42 59.798.130 % 10,00  
VAKKO 78,65 107.121.161 % 10,00  
UMPAS 8,25 1.383.590 % 10,00  
EMKEL 18,16 93.538.885 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,9848 28,9887 % 0,04  
Euro 31,8943 31,9262 % 1,19  
Sterlin 36,8078 36,9923 % 0,91  
Frank 33,3012 33,5019 % 0,57  
Riyal 7,7046 7,7433 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,13 24,16 % 0,66  
Platin 957,66 960,48 % 0,66  
Paladyum 1.065,57 1.071,65 % 0,66  
Brent Pet. 76,93 76,93 % 0,66  
Altın Ons 2.040,19 2.040,52 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru