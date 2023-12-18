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***DAGI* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

18.12.2023 18:13
***DAGI* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***DAGI******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [DAGHL, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Dagi Yatırım Holding A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
7570235
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
25,23
Satıcının Unvanı
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Mahmut Nedim Koç / 7.570.235
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
13,19
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
10,56 TL - 15,82 TL
İşlem Tarihi
19/12/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ortaklarından Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %25,23'üne tekabül eden toplam 7.570.235 TL nominal değerli payların Mahmut Nedim Koç'a 1 TL nominal değerli pay için 13,19 TL fiyatla satışı, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/12/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226676


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