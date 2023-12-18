***DAGI* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***DAGI******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [DAGHL, DAGI]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıDagi Yatırım Holding A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)7570235Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)25,23Satıcının UnvanıDagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıMahmut Nedim Koç / 7.570.235İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarA1 Capital Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)13,19Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları10,56 TL - 15,82 TLİşlem Tarihi19/12/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarDagi Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ortaklarından Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %25,23'üne tekabül eden toplam 7.570.235 TL nominal değerli payların Mahmut Nedim Koç'a 1 TL nominal değerli pay için 13,19 TL fiyatla satışı, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/12/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226676BIST