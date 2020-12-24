***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
24.12.2020 16:00
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.12.2020
Açıklamalar
Şirket aktifimizde kayıtlı bulunan Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No 3 Şişli-İstanbul adresindeki gayrimenkulümüz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.
Şirketimizin 30.09.2020 tarihli finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda 62.398.551 TL olarak gözüken gayrimenkulün değeri, yapılan yeniden değerleme sonucunda, Toplam değer (KDV hariç) 137.750.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu ekte mevcut olup bu değişikliğin, 31.12.2020 tarihli finansal tablolara yansıyacağı kamuoyunun bilgisine sunulur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894770
BIST
17:161.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:167,5711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0694
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:169,2315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0987
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:16456,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,03
|Açılış
|: 456,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BRSAN
|33,66
|314.773.422
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.352.751
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.148.066.321
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|836.918.897
|% -9,12
|
|NIBAS
|64,50
|19.317.005
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,88
|763.102.945
|% -7,10
|
|GEDZA
|28,18
|44.661.502
|% -6,81
|
|GARAN
|9,99
|3.185.414.823
|% 0,30
|
|THYAO
|12,84
|1.672.236.193
|% 3,05
|
|PETKM
|5,15
|1.666.322.353
|% 1,98
|
|IPEKE
|13,82
|1.556.411.946
|% 9,25
|
|ECILC
|7,94
|1.323.771.462
|% 9,07
|
|SKBNK
|1,53
|1.037.724.436
|% -3,16
|
|PETKM
|5,15
|1.666.322.353
|% 1,98
|
|GARAN
|9,99
|3.185.414.823
|% 0,30
|
|YKBNK
|3,05
|884.935.062
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,88
|763.102.945
|% -7,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5699
|7,5711
|% -0,91
|
|Euro
|9,2263
|9,2315
|% -1,06
|
|Sterlin
|10,2639
|10,3154
|% -0,26
|
|Frank
|8,4736
|8,5246
|% -1,14
|
|Riyal
|2,0124
|2,0225
|% -0,87
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-0,54
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,89
|50,89
|-0,35
|