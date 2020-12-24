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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

24.12.2020 16:00



***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.12.2020
Açıklamalar

Şirket aktifimizde kayıtlı bulunan Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No 3 Şişli-İstanbul adresindeki gayrimenkulümüz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş  tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.
Şirketimizin 30.09.2020 tarihli finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda 62.398.551 TL olarak gözüken gayrimenkulün değeri, yapılan yeniden değerleme  sonucunda, Toplam değer (KDV hariç)  137.750.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu ekte mevcut olup bu değişikliğin, 31.12.2020 tarihli finansal tablolara yansıyacağı kamuoyunun bilgisine  sunulur .




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894770


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