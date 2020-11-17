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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

17.11.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 21/10/2020 tarihli  Yönetim Kura Platformu'nda ilan edilecektir. onaylanmamış
Kamuoyuna duyurulur.         



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888895


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YESIL 48,28 15.966.252 % 9,98  
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MARKA 8,96 2.946.675 % 9,94  
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Altın Gr. 471 471 3,12  
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Tam 3.116 3.195 10,68  
Yarım 1.506 1.545 5,17  
Çeyrek 755 773 2,58  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 -0,09  
Gümüş Gr. 6,14 6,14 0,01  
B. Petrol 43,72 43,72 -0,10  
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