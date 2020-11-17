***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim Kura Platformu'nda ilan edilecektir. onaylanmamışKamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888895BIST