***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 19,63 oranda pay sahibimiz olan Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarının tamamını kullandığı tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919772BIST