***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.12.2023 tarihli toplantısında -Şirketimiz iştiraklerinden Dagi Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan 7.570.235,9 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7 nci maddesi çerçevesinde Mahmut Nedim KOÇ'a satılmasına, -Borsa İstanbul'a yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak baz fiyat üzerinden satış işleminin yapılmasına,- Satış işleminin gerçekleştirilmesi ve baz fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224993BIST