***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Şirketimiz 12.12.2023 tarihli Özel Durum açıklamasına istinaden Dagi Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan 7.570.235,9 TL nominal değerli payların 13,19 TL fiyatla Mahmut Nedim Koç'a satışı, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19.12.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227129BIST