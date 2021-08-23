***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Dagi Yatırım Holding A.ş.'nin 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 3.242.048 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960076BIST