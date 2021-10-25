***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
25.10.2021 15:39
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 3.242.048 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarihli ve 54/1577 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972183
BIST
15:391.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
15:399,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
15:3911,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0223
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
15:39560,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,59
|Açılış
|: 560,16
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler15:39
|MERIT
|26,18
|24.212.308
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.961.879
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.932.641
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|189.279.515
|% 9,91
|
|HLGYO
|2,53
|311.734.563
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,20
|34.839.059
|% -8,61
|
|AGESA
|19,84
|6.349.013
|% -7,46
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|23,02
|255.172.642
|% -4,64
|
|GARAN
|9,02
|2.578.631.593
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,60
|803.048.399
|% 0,78
|
|SASA
|29,26
|769.846.594
|% 3,54
|
|AKBNK
|5,51
|630.053.820
|% 1,10
|
|TUPRS
|141,00
|616.382.846
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,60
|803.048.399
|% 0,78
|
|GARAN
|9,02
|2.578.631.593
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,98
|362.801.116
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,51
|630.053.820
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|311.734.563
|% -9,96
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6622
|9,6664
|% 0,66
|
|Euro
|11,2092
|11,2147
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,2499
|13,3163
|% 0,63
|
|Frank
|10,4641
|10,5271
|% 0,21
|
|Riyal
|2,5686
|2,5815
|% 0,63
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,27
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|71,00
|
|Tam
|3.679
|3.772
|67,59
|
|Yarım
|1.778
|1.825
|32,70
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,35
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,86
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 43 artarak (% 0.40 ) 1, 601
-
15:48XU100
Endeks 1, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 16, 157.00 milyon TL de
-
15:47YEOTK
Yüzde 8.53 oranında artışla 71.25 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 727 adet işlem
-
15:46ZOREN
Yüzde 9.55 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 371, 838 adet işlem
-
15:45AKFGY
Yüzde 6.49 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 369, 491 adet işlem