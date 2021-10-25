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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

25.10.2021 15:39



***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 3.242.048 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarihli ve 54/1577 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972183


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Tam 3.679 3.772 67,59  
Yarım 1.778 1.825 32,70  
Çeyrek 892 912 16,35  
Gümüş.Ons 24,43 24,45 0,14  
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