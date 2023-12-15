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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

15.12.2023 11:18
***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu


***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15.05.2023 tarihinde Pay Satış Bilgi Formu hakkında yapılan özel durum açıklamasına istinaden,
Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 7.570.235,90 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7 nci maddesi çerçevesinde Mahmut Nedim KOÇ'a satılmasına ilişkin 14.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
 
15.12.2023 Yönetim Kurulu kararı ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14.12.2023 tarihinde yapılan başvuru neticesinde Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 7.570.235,90 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan Pay Satış Bilgi Formu başvurumuzun geri çekilmesine karar verilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226073


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