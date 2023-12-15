***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
15.12.2023 11:18
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2023 tarihinde Pay Satış Bilgi Formu hakkında yapılan özel durum açıklamasına istinaden,
Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 7.570.235,90 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7 nci maddesi çerçevesinde Mahmut Nedim KOÇ'a satılmasına ilişkin 14.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
15.12.2023 Yönetim Kurulu kararı ile Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14.12.2023 tarihinde yapılan başvuru neticesinde Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 7.570.235,90 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan Pay Satış Bilgi Formu başvurumuzun geri çekilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226073
BIST
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13:187.962
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 149,06
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:1829,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0997
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:1831,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0329
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:181.907,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.908,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:18
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.166.766
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,25
|424.142.216
|% -8,07
|
|SEGYO
|6,17
|141.399.480
|% -8,05
|
|CATES
|63,20
|650.688.892
|% -6,72
|
|THYAO
|255,25
|4.074.479.266
|% 1,19
|
|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
|
|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
|
|AKBNK
|39,62
|2.515.977.658
|% 3,34
|
|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
|
|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
|
|MOBTL
|5,62
|636.517.740
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,40
|668.158.321
|% 1,93
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0581
|29,0630
|% 0,35
|
|Euro
|31,8796
|31,8959
|% -0,08
|
|Sterlin
|37,0217
|37,2074
|% 0,42
|
|Frank
|33,3833
|33,5844
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,34
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|961,01
|963,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.143,11
|1.148,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,79
|76,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,52
|2.042,78
|% 0,66
|