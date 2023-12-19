***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2023, 15.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.05.2023 ve 15.12.2023 tarihli Pay Satış Bilgi Formu hakkında yapılan özel durum açıklamalarına istinaden,Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 7.570.235,90 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan Pay Satış Bilgi Formu, 15.11.2023 tarih ve 70/1559 sayılı toplantısında değerlendirilip başvurumuzun olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2023 tarih ve E-29833736-110.08-46931 sayılı yazısı ile iletilmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227122BIST