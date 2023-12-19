***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
19.12.2023 18:18
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023, 15.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2023 ve 15.12.2023 tarihli Pay Satış Bilgi Formu hakkında yapılan özel durum açıklamalarına istinaden,
Dagi Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 7.570.235,90 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan Pay Satış Bilgi Formu, 15.11.2023 tarih ve 70/1559 sayılı toplantısında değerlendirilip başvurumuzun olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2023 tarih ve E-29833736-110.08-46931 sayılı yazısı ile iletilmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227122
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
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|: 7.790
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7.643
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7.786
17:5929,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 29,1100
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|Önceki Kapanış
|: 29,0650
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29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2058
|Açılış
|: 31,8500
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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En Düşük
31,7021
17:591.911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 1.911,19
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|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
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1.913,57
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
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|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
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|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
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|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
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|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0910
|29,0946
|% 0,13
|
|Euro
|31,9519
|31,9615
|% 0,65
|
|Sterlin
|36,9636
|37,1489
|% 0,89
|
|Frank
|33,6723
|33,8752
|% 0,94
|
|Riyal
|7,7327
|7,7715
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|959,91
|962,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.236,61
|1.242,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,25
|79,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,83
|2.045,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
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17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
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17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem