***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2020 18:09
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
DAGHL pay satış işlemlerimiz ile ilgili 09.11.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlerin detayı aşağıdadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/11/2020 0 55.000 55.000 3.297.048 3.242.048 % 30,53 % 30,53 % 30,02 % 30,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887249
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1209
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -0,3984
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -5,16%
|| -0,5221
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,40
En Yüksek
|Değişim
|: -9,24%
|| -49,43
|Açılış
|: 485,40
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1329
|8,1397
|% -4,46
|
|Euro
|9,6184
|9,6306
|% -4,90
|
|Sterlin
|10,6126
|10,6658
|% -5,00
|
|Frank
|8,8456
|8,8989
|% -6,17
|
|Riyal
|2,1529
|2,1637
|% -4,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-97,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,91
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-1,67
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,75
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|3,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem