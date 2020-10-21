***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DAGHLYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 43.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 2.816.657,534 6.940.816,602 246,42032 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 NâmaB Grubu, DAGI, TREDAGI00011 40.483.342,466 99.759.183,398 246,42032 1,00 B Grubu B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 43.300.000 106.700.000,000 246,42032Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.10.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda- Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL(%246,42032 ), artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına,-Şirketimizin mevcut 43.300.000 TL çıkarılmış sermayesi her biri 1kr(bir kuruş) değerinde 4.330.000.000 adet paya ayrılmış olup, % 246,42032 oranında Bedelli artırım sonrasında çıkarılmış sermayeyi temsil edecek toplam payların 15.000.000.000,00 adete ulaşmasına- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esaslar çerçevesinde 30 iş günü süreyle kullandırılmasına,-Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa' da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,- 106.700.000 TL tutarındaki sermaye arttırımı sonrası A grubu Nama yazılı, paylar karşılğında sermaye artırımı oranında Agrubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılğında sermaye artırımı oranında B grubu hamiline yazılı pay çıkarılmasına,- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,- T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş , İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına ,Katılanların oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882700BIST