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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.03.2021 16:20



***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DAGHL
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL(%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin 17.11.2020 tarihinde SPK ya yapılan başvurunun 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı bülteninde 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 86.600.000 TL(%200) artırılarak 129.900.000 TL olarak onaylanması hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 43.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 129.900.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 2.816.657,534 5.633.315,068 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 Nâma
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 40.483.342,466 80.966.684,932 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 43.300.000 86.600.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 04.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştı.
Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 04.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Bülteni'nde 43.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 86.600.000 TL (% 200) artırılarak 129.900.000 TL' ye çıkarılmasını onayladığı duyurulmuştur.
SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915437


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