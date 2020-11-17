***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.11.2020 16:07
ha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu sermaye artışında elde edilmesi planlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi çercevesinde hazırlanmış olan rapor ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888893
BIST
16:401.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -19,07
|Açılış
|: 1.292
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|Önceki Kapanış
|: 1.293
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1.293
En Düşük
1.271
16:407,7346
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|| 0,0278
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|: 7,7750
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7,7986
En Düşük
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|| 2,74
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 467,98
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474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:40
|DAGI
|9,68
|190.532.517
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.807.481
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.805
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.154.674
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|FLAP
|8,42
|259.944.504
|% -9,95
|
|MIPAZ
|5,11
|93.808.653
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|GARAN
|8,66
|3.831.312.194
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|1.135.775.853
|% -2,28
|
|THYAO
|11,62
|1.120.998.210
|% -1,36
|
|AKBNK
|6,09
|963.794.838
|% -3,49
|
|YKBNK
|2,76
|958.782.332
|% -3,50
|
|GARAN
|8,66
|3.831.312.194
|% -3,24
|
|EKGYO
|1,91
|835.936.392
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,76
|958.782.332
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.135.775.853
|% -2,28
|
|USAK
|2,58
|515.153.266
|% 1,18
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7283
|7,7346
|% 0,36
|
|Euro
|9,1890
|9,1968
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2381
|10,2894
|% 0,93
|
|Frank
|8,4803
|8,5314
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0601
|2,0705
|% 0,50
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,21
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,69
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,72
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,52
|
Seans Raporu
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