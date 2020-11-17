***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









ha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu sermaye artışında elde edilmesi planlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi çercevesinde hazırlanmış olan rapor ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888893BIST