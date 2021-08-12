***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957482BIST