***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.08.2021 09:01
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957482
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5911
18:0510,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,1109
18:05484,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,06
|Açılış
|: 484,69
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
484,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6045
|8,6073
|% -0,20
|
|Euro
|10,1211
|10,1338
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9053
|11,9650
|% -0,14
|
|Frank
|9,3066
|9,3626
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2884
|2,2998
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|0,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|0,08
|
Seans Raporu
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