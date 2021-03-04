***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
04.03.2021 17:52
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12/10/2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verildiği 12.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihli toplantısında sözkonusu sermaye artırım kararından vazgeçilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915172
BIST
17:521.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:527,4263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:528,9527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:52409,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,28
|Açılış
|: 409,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KRVGD
|18,59
|273.346.781
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|9.550.840
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.864.886
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.544.585
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.349.992
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.727.663
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|KONTR
|89,00
|458.021.490
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,76
|2.625.485.830
|% -1,07
|
|PETKM
|5,91
|1.473.956.825
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,33
|1.249.878.044
|% 3,82
|
|GARAN
|9,38
|1.210.764.223
|% 2,07
|
|SISE
|7,67
|1.186.222.890
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,44
|859.553.715
|% 0,41
|
|PETKM
|5,91
|1.473.956.825
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,35
|603.403.665
|% 0,90
|
|THYAO
|14,76
|2.625.485.830
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,33
|1.249.878.044
|% 3,82
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4232
|7,4263
|% -0,26
|
|Euro
|8,9459
|8,9527
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,3238
|10,3755
|% -0,34
|
|Frank
|7,9839
|8,0320
|% -0,98
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,51
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-0,54
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|1,09
|
Seans Raporu
17:52
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem