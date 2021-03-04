***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DAGISüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulu 12/10/2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verildiği 12.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihli toplantısında sözkonusu sermaye artırım kararından vazgeçilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915172BIST