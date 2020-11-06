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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

06.11.2020 15:04
GÜNCEL HABERLER



***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 12/10/2020 tarih ve  2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.11.2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886638


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Altın Gr. 537 537 9,93  
Cumhuriyet 3.548 3.602 76,00  
Tam 3.541 3.630 84,41  
Yarım 1.711 1.756 40,83  
Çeyrek 858 878 20,42  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 0,31  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,19  
B. Petrol 39,89 39,89 -1,04  
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