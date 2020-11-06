***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
06.11.2020 15:04
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12/10/2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.11.2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886638
BIST
16:201.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:208,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1486
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5677
En Düşük
8,4044
16:2010,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,2056
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1821
En Düşük
9,9273
16:20537,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 10,41
|Açılış
|: 537,93
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
538,04
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MARKA
|4,62
|26.015.252
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.056.487
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.604.033
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.361.004.152
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|1.336.623.443
|% 4,52
|
|SISE
|6,56
|602.461.764
|% -1,06
|
|TSKB
|2,12
|596.386.518
|% 0,00
|
|FENER
|35,86
|533.294.162
|% 4,37
|
|KRDMD
|3,47
|1.336.623.443
|% 4,52
|
|TSKB
|2,12
|596.386.518
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,85
|417.610.829
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,78
|376.898.536
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|457.661.112
|% 0,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5584
|8,5646
|% 1,77
|
|Euro
|10,1590
|10,1699
|% 2,06
|
|Sterlin
|11,2042
|11,2604
|% 1,59
|
|Frank
|9,4750
|9,5321
|% 2,25
|
|Riyal
|2,2758
|2,2873
|% 1,74
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|6,43
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,93
|
|Cumhuriyet
|3.548
|3.602
|76,00
|
|Tam
|3.541
|3.630
|84,41
|
|Yarım
|1.711
|1.756
|40,83
|
|Çeyrek
|858
|878
|20,42
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,19
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|-1,04
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:30KLGYO
Yüzde 4.28 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 982, 958 adet işlem
-
16:29BSOKE
Yüzde 8.33 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 870, 913 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.08 ) 1, 291
-
16:28FENER
Yüzde 4.60 oranında artışla 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 739, 667 adet işlem
-
16:25SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 422 adet işlem