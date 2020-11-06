***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12/10/2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup ilgili sermaye artrımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.11.2020 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886638BIST