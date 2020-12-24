***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 16:02
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz olan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin aktifinde kayıtlı bulunan Bomonti adresindeki gayrimenkulünü yeniden değerlemiş olup gayrimenkulün değeri (KDV hariç) 137.750.000 TL olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894771
BIST
16:471.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,40
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.431
En Düşük
1.415
16:477,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
16:479,2324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0978
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
16:47456,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,67
|Açılış
|: 456,38
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler16:47
|LUKSK
|27,94
|2.144.765
|% 10,00
|
|BRSAN
|33,66
|293.891.244
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.145.782.052
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|788.997.053
|% -9,12
|
|NIBAS
|65,00
|18.387.888
|% -7,14
|
|CRFSA
|80,00
|13.308.205
|% -5,72
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,04
|3.086.166.497
|% 0,80
|
|THYAO
|12,83
|1.609.017.926
|% 2,97
|
|PETKM
|5,13
|1.459.187.171
|% 1,58
|
|IPEKE
|13,77
|1.412.721.732
|% 8,85
|
|ECILC
|7,84
|1.263.153.710
|% 7,69
|
|SKBNK
|1,54
|1.011.938.154
|% -2,53
|
|GARAN
|10,04
|3.086.166.497
|% 0,80
|
|PETKM
|5,13
|1.459.187.171
|% 1,58
|
|YKBNK
|3,07
|858.804.367
|% 0,66
|
|PEKGY
|2,95
|737.336.342
|% -4,84
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5686
|7,5723
|% -0,89
|
|Euro
|9,2281
|9,2324
|% -1,05
|
|Sterlin
|10,2527
|10,3041
|% -0,37
|
|Frank
|8,4691
|8,5201
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0116
|2,0217
|% -0,91
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,57
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.069
|-21,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-20,71
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-10,02
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,01
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,89
|50,89
|-0,35
|