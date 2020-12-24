***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz olan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin aktifinde kayıtlı bulunan Bomonti adresindeki gayrimenkulünü yeniden değerlemiş olup gayrimenkulün değeri (KDV hariç) 137.750.000 TL olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894771BIST