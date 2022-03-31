***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 20:56
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz olan Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin aktifinde kayıtlı bulunan Bomonti adresindeki gayrimenkulünü yeniden değerlemiş olup gayrimenkulün değeri (KDV hariç) 230.460.000 TL olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014805
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0171
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,2844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0697
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05918,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,82
|Açılış
|: 918,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
920,46
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6699
|14,6714
|% 0,12
|
|Euro
|16,2639
|16,2782
|% -0,46
|
|Sterlin
|19,2245
|19,3209
|% 0,13
|
|Frank
|15,8521
|15,9476
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9002
|3,9197
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|14,94
|
|Altın Gr.
|919
|920
|8,54
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında