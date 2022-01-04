***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.01.2022 tarihli toplantısındaDaha önce 28.12.2021 tarihinde Şirketimiz iştiraklerinden Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan 25.500.001,77 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan 18.651.860 TL nominal değerli payları, Mahmut Nedim KOÇ'a 2,50 fiyat ile BİST'te özel emir yöntemi ve piyasa kuralları çerçevesinde satış işlemi kararı alınmış ve ilgili işlem gerçekleşmiştir.Yapılan bu işlem sonrasında Yönetim Kurulu'nun bugün almış olduğu karar doğrultusunda DAGİ (Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) paylarının 1 adet lot fiyatının 2,71 TL olarak revize edilmesine karar verilmiş olup daha önceki işlem fiyatıyla revize edilmiş olan işlem fiyatı arasında ki fark alıcı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut Nedim Koç tarafından tamamlanacaktır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/12/2021 0 18.651.860 18.651.860 25.500.001,77 6.848.141,77 % 19,63 % 19,63 % 5,27 % 5,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988690BIST