***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2022 16:03
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklmasında belirtildiği üzere Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin pay fiyatında oluşan fark, Sn. Mahmut Nedim Koç tarafından tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/12/2021 0 18.651.860 18.651.860 25.500.001,77 6.848.141,77 % 19,63 % 19,63 % 5,27 % 5,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991891
BIST
17:192.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 33,99
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:1913,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0507
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:1915,6701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0552
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:19798,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,42
|Açılış
|: 798,73
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:19
|INTEM
|118,80
|34.989.986
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|46.203.578
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.164.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.712.092
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|59.073.978
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|63.849.312
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|252.603.667
|% -9,02
|
|RAYSG
|12,52
|2.455.819
|% -5,01
|
|RALYH
|11,55
|29.239.113
|% -4,86
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|3.515.930.104
|% 7,30
|
|GARAN
|11,82
|2.336.072.655
|% 0,60
|
|EREGL
|30,98
|1.772.753.870
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,81
|1.763.601.190
|% 1,81
|
|SISE
|15,15
|1.723.083.890
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,74
|1.219.160.474
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,42
|685.529.688
|% 3,42
|
|THYAO
|26,76
|3.515.930.104
|% 7,30
|
|SISE
|15,15
|1.723.083.890
|% 1,95
|
|PETKM
|9,70
|1.029.385.168
|% 2,65
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8470
|13,8571
|% 0,37
|
|Euro
|15,6503
|15,6701
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7114
|18,8052
|% -0,01
|
|Frank
|14,9041
|14,9939
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,38
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,07
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,14
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,03
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|-0,28
|
Seans Raporu
17:19
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17:34ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 609 adet işlem
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 58 artarak (% 1.56 ) 1, 856
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ATATP, DYOBY, ESCAR, DOBUR, CLEBI, YAPRK, INTEM, BRKSN, GEDZA
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17:33
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