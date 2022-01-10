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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

10.01.2022 16:03
***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin 04.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklmasında belirtildiği üzere Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin pay fiyatında oluşan fark, Sn. Mahmut Nedim Koç tarafından tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/12/2021 0 18.651.860 18.651.860 25.500.001,77 6.848.141,77 % 19,63 % 19,63 % 5,27 % 5,27




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991891


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KRSTL 4,18 46.203.578 % 10,00  
YAPRK 33,00 18.164.006 % 10,00  
CLEBI 217,80 129.712.092 % 10,00  
MTRKS 22,46 59.073.978 % 9,99  
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Euro 15,6503 15,6701 % -0,35  
Sterlin 18,7114 18,8052 % -0,01  
Frank 14,9041 14,9939 % -0,48  
Riyal 3,6808 3,6992 % 0,38  
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17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -3,07  
Altın Gr. 798 798 1,14  
Cumhuriyet 5.311 5.391 -10,00  
Tam 5.285 5.419 -13,04  
Yarım 2.555 2.621 -6,31  
Çeyrek 1.281 1.311 -3,16  
Gümüş.Ons 22,27 22,31 -0,02  
Gümüş Gr. 9,92 9,93 0,03  
B. Petrol 81,47 81,47 -0,28  
Seans Raporu 17:19
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