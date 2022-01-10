***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin 04.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklmasında belirtildiği üzere Dagi Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin pay fiyatında oluşan fark, Sn. Mahmut Nedim Koç tarafından tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/12/2021 0 18.651.860 18.651.860 25.500.001,77 6.848.141,77 % 19,63 % 19,63 % 5,27 % 5,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991891BIST