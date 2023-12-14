***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarihli ve 2023/18 no'lu toplantısı neticesinde bağlı ortaklığımız Dagi Giyim ve Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan 6.848.141,77 TL nominal değerli payların 7,95 TL piyasa fiyatı ile BİST'te özel emir yöntemi ve piyasa kuralları çerçevesinde Mahmut Nedim KOÇ'a satılmasına karar verilmiştir.Yönetim kurulu kararına istinaden ilgili payların 14.12.2023 tarihi itibariyle Mahmut Nedim Koç'a satışı gerçekleşmiştir.Bu işlemle birlikte 14.12.2023 tarihi itibariyle Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde pay sahipliğimiz bulunmamaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)14/12/2023 0 6.848.141,77 6.848.141,77 6.848.141,77 0 % 5,27 % 5,27 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225956BIST