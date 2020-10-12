***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DAGIYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DAGHL, TRATACYO91Q7 10.800.000 69.200.000,000 640,74074 1,00 DAGHL, TRATACYO91Q7 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.800.000 69.200.000,000 640,74074Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek ve yatırımlarımızı arttırmak amacıyla-Şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL(%640,74074 ) Bedelli olarak artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına,-Mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve rüçhan haklarının nominal değerden (1,00 TL) 30 iş günü süreyle kullandırılmasına,- Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının (Rüçhan Haklarının)kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa' da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,-Nakit olarak artırılan 69.200.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tamamının hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,-Şirketimizin mevcut 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesi her biri 1kr(bir kuruş) değerinde 1.080.000.000 adet Hamiline paya ayrılmış olup, % 640,7407 oranında Bedelli artırım sonrasında çıkarılmış sermayeyi temsil edecek toplam payların 8.000.000.000 adete ulaşmasına,-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,-T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş , İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına ,Katılanların oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880623BIST