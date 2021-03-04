Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2021 17:32



***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nakit sermaye artırım sürecine ilişkin yapılan başvurunun geri alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DAGI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DAGHL, TRATACYO91Q7 10.800.000 69.200.000,000 640,74074 1,00 DAGHL, TRATACYO91Q7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.800.000 69.200.000,000 640,74074

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 06.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12/10/2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verildiği 12.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihli toplantısında sözkonusu sermaye artırım kararından vazgeçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915151


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:391.541
Değişim :  0,66% |  10,10
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543 En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 69,30 9.126.353 % 10,00  
DYOBY 16,72 165.300.852 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.140.711 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.473.254 % 10,00  
CRFSA 66,00 19.731.896 % 10,00  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Dolar 7,4216 7,4261 % -0,26  
Euro 8,9473 8,9517 % -0,39  
Sterlin 10,3216 10,3734 % -0,37  
Frank 7,9837 8,0318 % -0,98  
Riyal 1,9683 1,9782 % -0,55  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 0,13  
Altın Gr. 409 409 -1,08  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 -0,09  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,05  
B. Petrol 65,28 65,28 1,21  
Seans Raporu 17:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru