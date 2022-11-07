***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ve Onaylı İhraç Belgesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DAGIYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviDAGHL, TRATACYO91Q7 10.800.000 19.200.000,000 177,77777 DAGHL, TRATACYO91Q7 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.800.000 19.200.000,000 177,77777İç Kaynakların Detayı :Özel Fonlar (TL) 19.200.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.08.2022SPK Başvuru Tarihi 31.08.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/1591 sayılı kararı ile bildirilmiş olup, onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Ek-2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077521BIST