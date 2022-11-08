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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2022 11:59
***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DAGI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DAGHL, TRATACYO91Q7 10.800.000 19.200.000,000 177,77777 DAGHL, TRATACYO91Q7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.800.000 19.200.000,000 177,77777

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.11.2022

İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL) 19.200.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 10.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/1591 sayılı kararı ile bildirilmiş olup, Bedelsiz Sermaye Artırımı İle ilgili hak kullanımına 08.11.2022 (bugün) başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek-2 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077884


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