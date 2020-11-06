***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12/10/2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu sermaye artışında elde edilmesi planlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin 1. Fıkrası çercevesinde hazırlanmış olan rapor ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886636BIST