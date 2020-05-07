***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2020 13:50
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 07.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843325
BIST
13:4098.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 378,24
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:407,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0634
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:407,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0793
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8567
En Düşük
7,7461
13:40395,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,65
|Açılış
|: 396,07
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,20
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.861
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,12
|11.740.966
|% -7,61
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|IZMDC
|10,10
|15.322.515
|% -5,16
|
|PKENT
|162,00
|343.083
|% -4,71
|
|INFO
|5,79
|6.206.606
|% -4,30
|
|KRDMD
|2,64
|965.896.674
|% 6,45
|
|GARAN
|8,07
|440.316.212
|% 0,00
|
|THYAO
|10,67
|433.162.623
|% 1,04
|
|PETUN
|22,12
|368.861.003
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|292.581.419
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,64
|965.896.674
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,14
|282.928.316
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,12
|170.097.408
|% 0,47
|
|PETKM
|3,61
|262.796.306
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|120.042.466
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9609
|9,0058
|% 1,15
|
|Frank
|7,4147
|7,4593
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9287
|1,9384
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,41
|
|Altın Gr.
|395
|396
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.584
|34,50
|
|Tam
|2.606
|2.651
|35,30
|
|Yarım
|1.272
|1.296
|17,30
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|0,07
|
|B. Petrol
|31,62
|31,62
|1,90
|