***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2021 14:52
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.20211
Tescil Tarihi
16.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2021 - 10350
Açıklamalar
2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. 03.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmış olup 16.06.2021 tarihinde tescil edilerek 16.06.2021 tarih 10350 sayılı TTSG'de ilan olmuştur.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942626
BIST
17:271.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:278,5395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2710,3612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0211
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:27510,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 510,00
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PENTA
|35,20
|73.695.534
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.964.563
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.512.133
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.127.975
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.077
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,40
|1.289.958.705
|% -0,62
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|686.135.890
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.771.817
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.459.979
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5364
|8,5395
|% -0,21
|
|Euro
|10,3546
|10,3612
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0733
|% -0,03
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,21
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,21
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,29
|74,29
|0,30
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
-
17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
-
17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem
-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem